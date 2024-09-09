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Стало известно о планах РФ нарастить поставки угля в Азию

Цивилев: РФ планирует нарастить экспорт угля в Китай до 100 млн тонн

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Минэнерго РФ прогнозирует рост поставок в Китай с 2025 года до 100 млн тонн. Об этом ТАСС рассказал глава Минэнерго Сергей Цивилев.

«Сейчас мы находимся на плато, резкого роста не ожидается. С 2025 года рассчитываем на рост поставок в Китай, скорее всего, до уровня не менее 100 млн тонн в год», — заявил министр.

По словам Цивилева, на динамику экспорта влияют пошлины, введенные Пекином, снижение мировых цен и рост логистических и производственных издержек. Министерство видит потенциал роста экспорта в поставках коксующегося угля.

В конце августа стало известно, что экспорт угля из России в Китай за первые семь месяцев 2024 года снизился в 1,7 раза, до $5,5 млрд, на фоне таможенных ограничений КНР. В физическом выражении поставки сократились на 10%, до 54,4 млн тонн. Экспорт угля также снизился в Индию и Турцию.

Ранее Цивилев предсказал , какая страна станет главным покупателем российского угля.

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