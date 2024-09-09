Квадратные метры в российских новостройках стали дорожать медленнее

По итогам августа средняя стоимость квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников составила 166 тыс. рублей (+0,4% к июлю). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил коммерческий директор «Яндекс. Недвижимость» Евгений Белокуров.

Для сравнения, в июле к июню рост был 0,5%, а в июне к маю — 1,3%.

Белокуров связал замедление роста стоимости жилья в новостройках с наступившим периодом адаптации застройщиков к текущим условиям по ипотеке.

«Сегодня девелоперы продумывают дальнейший план продаж, наблюдают за спросом и покупательской способностью аудитории новостроек. Маловероятно, что в ближайшем будущем цены на первичную недвижимость ждут кардинальные изменения: будь то значительное снижение или наоборот рост. Наиболее возможный сценарий — продолжение стагнации», — пояснил Белокуров.

Он допустил, что в ближайшей перспективе девелоперы будут «придерживать» цены, продолжать предлагать скидки и специальные акции на ряд квартир в проектах, а также выводить в продажу пул наиболее бюджетных лотов, чтобы сохранить аудиторию и выполнить план продаж. Белокуров подчеркнул, что особенно это коснется Москвы и Санкт-Петербурга, которые исключили из списка городов, где можно взять IT-ипотеку.

С 1 июля 2024 года программа льготной ипотеки под 8% в России перестала действовать. В России продолжают действовать «Семейная ипотека» (под 5-6%), «IT-ипотека» (под 5%) с обновленными условиями, а также «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (2-6%).

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