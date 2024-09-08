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Россия заняла 20-е место в мире по доступности мяса

РИА: РФ вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав часть стран G20

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Depositphotos

Россия по итогам августа вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав половину государств G20. Рейтинг был составлен РИА Новости, которое изучило данные национальных статведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины.

На первом месте рейтинга агентства оказались страны Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату можно купить в Катаре — 391 кг. Далее идут ОАЭ — 336 кг и Кувейт 295 кг.

Больше 200 кг мяса на среднее жалование, отмечает агентство, можно приобрести в 15 странах мира. Россия же заняла 20-е место с показателем в 161 кг. Рядом расположились Швеция — 175 кг и Франция — 153 кг. Белоруссия же оказалась на 55-м месте — там можно приобрести на среднюю зарплату всего 74 кг говядины. Украина — на 63-м месте с 67 кг.

Самое недоступное мясо в мире по рейтингу РИА Новости на Кубе — всего 3 кг мяса.

Опрос Rambler&Co показал, что только 11% россиян регулярно едят рыбу, 62% — мясо птицы, а мясо животных – 27%.

Ранее диетологи объяснили, почему россияне начали стремительно толстеть.

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