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«Газпром» снизил прокачку газа в Европу через Украину

«Газпром» сократил поставки газа в Европу через Украину до 42,1 млн кубометров

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Gleb Garanich/Reuters

«Газпром» в субботу, 7 сентября, снизил объем подачи газа для Европы через территорию Украины до 42,1 млн кубометров в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные холдинга.

Прокачка энергоносителя осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа». При этом украинская сторона снова отклонила запрос на транзит через ГИС «Сохрановка».

Днем ранее объем прокачки газа по направлению также составил 42,3 млн кубометров в сутки.

Договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» о транзите российского газа в Европу истекает в конце текущего года. Украинский президент Владимир Зеленский в конце августа заявил, что Киев не будет продлевать это соглашение. Аналитики считают, что европейские страны по-прежнему не готовы к прекращению поставок газа из РФ.

Ранее Чехия предложила альтернативный маршрут транзита российского газа.

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