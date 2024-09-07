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МИД РФ: Европа тайно наращивает закупки российского газа

МИД РФ: Европа негласно наращивает закупки газа из России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал «Известиям», что страны Запада продолжают закупать газ из России «негласно».

По словам дипломата, для отечественных энергоносителей страны Европы остаются практически закрытыми.

«Хотя в последние месяцы мы видим и обратную тенденцию, когда негласно все больше закупается российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного», — отметил Биричевский.

Он добавил, что сейчас РФ старается охватить другие рынки, где востребованы ее углеводороды, в том числе Китай и Индию.

По данным ТАСС и биржи ICE, цены на газ в Европе за лето выросли на 16%, до $449 за 1 тыс. куб. Факторами роста цен стали вторжение украинских военных в Курскую область, жаркая погода и перенаправка поставок СПГ в Азию.

Ранее глава Еврокомиссии обвинила Россию в перекрытии «газового крана» в Европу.

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