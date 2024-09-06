Минэкономразвития улучшило прогноз роста российского ВВП

Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,8% до 3,9%, до 2027 года прогнозируется стабильный рост экономики в 2,5-2,8%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя МЭР РФ.

«Реальный темп роста ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 3,9%, в 2025 г. — 2,5%, в 2026 г. — 2,6% и к 2027 году ожидается выход на 2,8%», — рассказал представитель ведомства.

Он добавил, что на данный момент темпы роста экономики в текущем году оцениваются более оптимистично, чем в апреле. По его словам, номинальный ВВП в России составит более 195 трлн руб., что на 4,4 трлн руб. больше апрельского прогноза.

26 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП вырос на 4,6% за первые шесть месяцев 2024 года.

28 августа министерство экономического развития опубликовало обзор «О текущей ситуации в российской экономике», в котором говорится, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в июле ускорился до 3,4% в годовом выражении по сравнению с июньским показателем в 3%.

Ранее с прогнозом по росту ВВП РФ выступил Силуанов.