Нефть Brent подешевела до минимума с марта 2023 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $71 за баррель впервые с 20 марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, передает ТАСС.

По состоянию на 19:14 мск, цена барреля Brent опускалась на 2,48%, до $70,89. К 19:23 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $70,76 (-2,88%). В это же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре снижался на 2,66%, до $67,31 за баррель.

До этого глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что мировые цены на нефть снижаются по ряду факторов, но в скором времени они стабилизируются.

4 сентября цена барреля марки Brent опустилась ниже $73 впервые с 13 декабря 2023 года, а WTI ушла ниже $70.

До этого экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода прогнозировал, что цены на нефть до конца 2024 года вряд ли упадут ниже $70 за баррель эталонной североморской марки Brent.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что накопленный эффект для российского бюджета от сделки ОПЕК+ превысил €350 млрд.