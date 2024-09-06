Бензин Аи-92 за неделю подорожал более чем на 6%

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 6,4%, закрывшись в пятницу на отметке 62 487 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена топлива превысила 60 тыс. рублей 3 сентября. Котировки поднялись выше этого уровня впервые с 21 сентября 2023 года.

Прошлой осенью в ряде регионов России наблюдался топливный кризис. Тогда же стоимость Аи-92 на СПбМТСБ установила исторический максимум — 70 446 рублей за тонну.

Бензин марки Аи-95 за первую неделю сентября подорожал на 3%, до 73 583 рублей за тонну. Стоимость СУГ выросла на 1,3%, до 39 416 рублей. летнего дизеля — на 0,8%, до 62 132 рублей.

Между тем цены на другие виды топлива, напротив, упали. Так, топочный мазут подешевел на 5,5%, до 28 300 рублей за тонну, а топливо для реактивных двигателей — на 4%, до 80 973 рублей.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на бензин и дизтопливо в сентябре.

Ранее правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года.