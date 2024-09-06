Европейцы отказываются пересаживаться на электромобили

Европейские производители начали отказываться от смелых планов по созданию электромобилей. Сами жители региона также не спешат пересаживаться на «электрички». Об этом пишет Bloomberg.

На днях в Volvo признали провальной стратегию полного перехода на выпуск электромобилей к 2030 году. Volkswagen и Mercedes также умерили свои амбиции на фоне общего падения продаж.

Инвесторы почти потеряли веру в сектор из-за его значительного отставания от конкурентов. Американская Tesla и китайская BYD по итогам 2023 года продали больше электромобилей, чем все европейские концерны вместе взятые.

Продажи Tesla в прошлом году составили 1,8 млн электромобилей, BYD — 1,6 млн. Для сравнения: VW удалось продать всего 739,7 тыс. «электричек», BMW — 376,2 тыс., Stellantis — 350 тыс., Mercedes-Benz — 222,6 тыс., а Renault — 146,7 тыс.

Ранее Китай нашел способ ответить Канаде за пошлины на электромобили.