Аналитики зафиксировали замедление темпов кредитования россиян

Суммарный объем выданных жителям РФ кредитов по итогам августа снизился на 4,2% по сравнению с показателями за июль. Об этом сообщила компания Frank RG, сославшись на собственные статистические данные.

В заявлении отмечается, что общая сумма предоставленных россиянам займов в августе составила 1,202 трлн рублей.

При этом за первые восемь месяцев 2024 года банки выдали гражданам кредиты на общую сумму 10,1 трлн рублей. Аналогичный показатель за тот же период прошлого года был на 5,4% выше, подчеркнули в компании.

Также представители Frank RG обратили внимание, что в августе суммарный объем займов, выданных клиентам финансовых организаций наличными деньгами, снизился на 8,8% в сравнении с июлем. Всего за данный промежуток времени россияне получили купюрами 567,4 млрд рублей.

Средний размер подобных кредитов, в свою очередь, составил 171,3 тыс. рублей. Это значение оказалось ниже июльского на 6,7%.

По информации аналитиков, из всей суммы оформленных в августе кредитов 41,3 млрд рублей и 317,9 млрд рублей пришлись на потребительские и ипотечные займы соответственно. Объем выдач первого вида кредитов в этот месяц сократился на 2,99%, если сравнивать с июлем. Объем выдач второго вида кредитов, наоборот, продемонстрировал рост, превысив показатель за предыдущий месяц на 6,11%.

Ранее россиянам рассказали, сколько кредитов по семейной ипотеке было выдано в РФ с начала 2024 года.