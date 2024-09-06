Россияне стали реже брать кредиты

За август россияне оформили кредитов на общую сумму 1,202 трлн рублей. Объем выдачи на 4,2% уступает показателю по итогам июля. Об этом пишет Frank RG со ссылкой на собственную статистику.

В годовом выражении выдача кредитов россиянам в августе просела на 33,4%.

Рост выдач в прошлом месяце фиксировался только в ипотечном сегменте — на 6,11% к июлю, до 371,9 млрд рублей. При этом средний размер кредита достиг 4,64 млн рублей, что является рекордом за все рассматриваемые периоды.

Выдача кредитов наличными в августе сократилась на 8,8% месяц к месяцу, до 567,4 млрд рублей, а автокредитов — на 7,5%, до 221,2 млрд.

В сегменте POS-кредитования (мгновенный займ, оформляемый в магазине на определенный товар. — Прим. ред.) объем выдач за период упал на 2,99% и составил 41,3 млрд рублей.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Россияне часто берут и на другие цели, в том числе на отпуск. Этим летом почти каждый шестой житель РФ отдыхал на заемные средства.

Ранее россиян призвали не оформлять кредитную карту «на всякий случай».