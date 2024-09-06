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В РФ продлили ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ РФ на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Центральный банк России продлил срок ограничений на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года. Об этом сообщили в Telegram-канале регулятора.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении.

Также ЦБ продлил запрет для банков на взимание комиссию с граждан при выдаче валюты со счетов или вкладов. Если же переводы в иностранной валюте проводились через электронные кошельки и без открытия счета, то они будут выдаваться в рублях, отметили в регуляторе.

4 сентября Минфин РФ сообщил, что с 6 сентября по 4 октября планирует нарастить объемы покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 8,2 млрд рублей в день. Это в семь раз больше показателя предыдущего периода.

Ранее ЦБ раскрыл данные по международным резервам РФ.

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