В Госдуме рассказали, как можно получить дополнительную пенсию

Россиянам рекомендуется начать накапливать долгосрочные пенсионные сбережения, чтобы обеспечить подушку безопасности в старости. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что сейчас государство пытается реанимировать систему пенсионных накоплений. В частности, в стране реализуется программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая открывает новые возможности.

«Это и несгораемая сумма, которая увеличилась до 2 миллионов 800 тысяч рублей по таким вкладам. Это и существенная поддержка государства», — сказала Бессараб.

Член комитета напомнила, что президент России поручил продлить софинансирование пенсионных долгосрочных сбережений на 10 лет. Таким образом, государство будет добавлять до 36 тыс. рублей по вкладам. Точная сумма зависит от дохода граждан, уточнила Бессараб.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что с 2024 года необходимая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет. Парламентарий отметил, что сами по себе перерывы в работе «не препятствуют получению пенсии», но они могут повлиять на ее размер.

Ранее эксперт рассказал, как обзавестись пассивным доходом на пенсии.