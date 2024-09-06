«Википедию» могут заблокировать в Индии

Высокий суд Нью-Дели предупредил «Википедию» о возможной блокировке. Об этом сообщает издание LiveLaw.

Летом на странице одного из крупнейших информационных агентств Индии ANI в «Википедии» появились правки, в которых говорилось, что портал «служил инструментом пропаганды центрального правительства, распространяя материалы из обширной сети фейковых новостных сайтов и неверно освещая события».

ANI подал иск к онлайн-энциклопедии за клевету. Тогда в «Википедии» пояснили, что редактировать статьи может любой пользователь интернета. Индийский суд обязал площадку раскрыть данные лиц, внесших правки, однако она этого так и не сделала.

Слушание по делу пройдет в октябре. На него приглашен уполномоченный представитель Wikimedia — некоммерческого фонда Wikimedia, который управляет онлайн-энциклопедией.

«Википедия» была официально открыта 15 января 2001 года. Политика «нейтральной точки зрения» на площадке была введена в первые месяцы ее работы.

Ранее cуд в Москве оштрафовал Pinterest на 7 млн рублей.