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Россияне бросились скупать валюту

ЦБ РФ: покупки валюты россиянами в августе выросли более чем вдвое

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Depositphotos

Покупки иностранной валюты гражданами РФ в августе подскочили более чем вдвое по сравнению с июлем, достигнув 98,1 млрд рублей. Об этом говорится в последнем «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

Для сравнения: в августе 2023 года на фоне слабого рубля россияне приобрели валюты всего на 3,1 млрд рублей.

Большая часть покупок иностранной валюты осуществлялась в российских финансовых организациях, уточнили в Центральном банке.

Чаще всего россияне покупают наличную валюту для поездок за рубеж (51%). Также многие предпочитают формировать свои накопления в валюте. Самыми популярными иностранными валютами по-прежнему остаются доллар и евро. Из проблем, которые россияне испытывают при покупке валюты, наиболее частыми являются невыгодный курс (42%) и отсутствие купюр в обменниках (14%).

Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара после выборов президента США.

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