Россияне ответили, какие главные преимущества есть у самозанятых

Более половины (66%) россиян считают главным преимуществом работы по самозанятости возможность совмещения с работой по найму. Это показал опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка», который есть в распоряжении RT. В нем приняли участие более 3,5 тыс. человек из всех регионов России, исследование предполагало множественный выбор ответов.

Еще 57% опрошенных отметили минимальную отчетность в такой деятельности.

«Простота регистрации важна для 52% респондентов, а низкое налогообложение привлекает 47% участников исследования. Официальный статус для подработки и подтверждение доходов заинтересовали 38% и 34% респондентов соответственно», — говорится в исследовании.

33% респондентов отнесли к плюсам отсутствие необходимости иметь кассовый аппарат, 26% — разнообразие видов деятельности самозанятых. Простоту расчетов с юридическими лицами отметили 18% опрошенных россиян.

В конце августа Минэкономики России предложило расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые, которое может свидетельствовать о применении «серой» схемы выплаты заработной платы. Основания для выездных проверок работодателей включены в перечень индикаторов риска, сигнализирующих о возможных нарушениях требований в сфере трудового права.

Ранее сообщалось, что в России захотели запретить маркетплейсам нанимать самозанятых.