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Стало известно, как часто россияне ходят в ПВЗ

СДЭК: каждый третий россиянин раз в неделю забирает заказы из ПВЗ

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Wikimedia Commons

Каждый третий россиянин хотя бы раз в неделю оформляет доставку товаров в пункт выдачи заказов (ПВЗ). Об этом свидетельствуют данные СДЭК, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Еще треть опрошенных ходят в ПВЗ два-три раза в месяц. 15% респондентов признались, что забирают интернет-заказы из ПВЗ не чаще одного раза в неделю, 10% – еще реже.

Подавляющее большинство россиян (73%) оформляют доставку в ПВЗ рядом с домом. Каждый десятый опрошенный предпочитает забирать заказы из пункта выдачи рядом с работой. 8% респондентов рассказали, что выбирают ПВЗ на остановке по дороге, и только 3,3% – рядом с детским садом или школой.

Количество интернет-магазинов в России за последние три года взлетело в семь раз. Сегодня онлайн-торговлю ведут почти 50 тыс. предпринимателей, а число селлеров превышает 1 млн.

До этого маркетплейсы в очередной раз обвинили в недобросовестной конкуренции.

Ранее стало известно, что чаще всего покупают россияне онлайн.

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