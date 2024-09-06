Ирак сократил экспорт нефти до 3,3 млн баррелей в сутки

С 27 августа Ирак сократил экспорт нефти до 3,3 миллиона баррелей в сутки в соответствии с решениями альянса ОПЕК+. Дополнительное сокращение нефтедобычи на 2,2 миллиона баррелей в день продлится до конца ноября, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт министерства нефти Ирака.

«В соответствии с обязательствами Ирака перед группой ОПЕК+ и в результате недавнего визита генерального секретаря ОПЕК в Багдад, мы подтверждаем, что экспорт нефти был сокращен до 3,3 миллиона баррелей в сутки с 27 августа 2024 года», — говорится в официальном заявлении.

Министерство отметило, что «помимо снижения внутреннего потребления, это сокращение экспорта будет продолжаться в ближайшие месяцы для соблюдения установленной квоты и компенсации дополнительных объемов нефти, добытых ранее».

Кроме того, как уточнили в министерстве, «Ирак согласовал с другими семью странами ОПЕК+ продление дополнительного сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день до конца ноября 2024 года. С 1 декабря 2024 года планируется постепенный возврат к прежнему уровню добычи до ноября 2025 года, с возможностью пересмотра этих мер при необходимости».

Ранее Индия резко сократила поставки нержавейки в Россию.