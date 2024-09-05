«Аэрофлот» совершил первый рейс из Новосибирска на Хайнань

На острове Хайнань (КНР) приземлился первый рейс «Аэрофлота» из Новосибирска, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс был выполнен на воздушном судне Boeing 737-800, в салоне которого расположено 20 кресел класса «Бизнес» и 138 кресел класса «Эконом».

Рейсы на Хайнань из Новосибирска совершаются с 5 сентября по четвергам и воскресеньям. Рейсы из Владивостока — с 2 сентября 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница), а из Хабаровска – 2 раза в неделю (вторник и суббота) с 3 сентября.

Также «Аэрофлот» с 3 сентября открыл полеты на курорт из Екатеринбурга. Рейсы выполняются 2 раза в неделю по вторникам и субботам на самолетах Airbus A330. Обратные рейсы – по средам и воскресеньям.

В результате с 5 сентября россияне могут полететь на Хайнань из 6 городов: Москва, Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Хабаровск и Красноярск.

Кроме острова Хайнань россияне могут отправиться рейсами Группы «Аэрофлот» и в другие города КНР: Пекин, Гонконг, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин и Чэнду.