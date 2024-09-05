Дюков назвал причины снижения цен на нефть

Мировые цены на нефть снижаются на ряде факторов, но в скором времени они стабилизируются. Об этом сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, пишет РИА Новости.

«Это и ожидание того, что Ливия добавит на рынок 0,5 миллиона баррелей в сутки. Это и сигналы о том, что происходит замедление роста в ряде крупных мировых экономик», — отметил он.

Однако в ближайшее время цены на нефть должны стабилизироваться, уверен Дюков.

Накануне цена барреля марки Brent опустилась ниже $73 впервые с 13 декабря 2023 года, а WTI ушла ниже $70.

До этого экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что цены на нефть до конца 2024 года вряд ли упадут ниже $70 за баррель эталонной североморской марки Brent.

Другой громкой новостью стала информация издания Bloomberg о том, что доходы Саудовской Аравии от продажи нефти достигнут пика в 2026 году, а затем резко начнут снижаться.

Ранее эксперт предсказал, когда будет пик мирового спроса на нефть.