В Турции резко повысили прогноз по инфляции

Власти Турции повысили прогноз по инфляции в стране к концу 2024 года до 41,5%. Предыдущая оценка предполагала рост на уровне 33% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Прогноз по инфляции на следующие два года также был пересмотрен в сторону повышения. Теперь в 2025-м турецкие власти ожидают рост потребительских цен на уровне 17,5% против прежних 15,2%, в 2026-м — 9,7% против 8,5%.

В прошлом месяце инфляция в Турции ускорилась до 51,97% годовых, потери на фондовом рынке страны стали крупнейшими в мире, а курс лиры обвалился до исторического минимума. Центробанк республики держит ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых.

Ранее сообщалось, что турецкий бизнес терпит потери из-за того, что россияне почти перестали тратить деньги

за пределами отелей «все включено».