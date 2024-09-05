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Санкции назвали основной причиной медленного роста перевозок по Северному морскому пути

Алексей Лихачев: Севморпуть будет актуален на протяжении долгого периода

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Санкционное давление замедляет темпы роста перевозок по Северному морскому пути, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на сессии «Северный морской путь и его логистические возможности» в рамках IX Восточного экономического форума.

«То безумное количество рестрикций и ограничений, которое вброшено в отношении арктических проектов, подчеркивает востребованность направления», — сказал он.

По его словам, развитие своих территорий является приоритетом для любого государства.

«Кто не будет развивать свою территорию, то ее будет развивать другое государство. Здесь нет никакой альтернативы для обсуждения — это наша территория», — отметил Лихачев.

Он добавил, что «Росатом» изучает возможности участия Вьетнама в проектах Северного морского пути.

Напомним, IX Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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