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Купить новый автомобиль в России стало еще дороже

Средняя цена нового автомобиля в России в августе достигла 3,65 млн рублей

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Depositphotos

Средняя цена нового автомобиля в России по итогам августа выросла на 2% по сравнению с июлем и достигла 3,65 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Авто.ру Оценка».

Самый внушительный рост цен зафиксировали в Новгородской области. За последний месяц лета новые авто в регионе подорожали на 33% к июлю, до 2,32 млн рублей.

В Москве цены выросли незначительно, всего на 1%. При этом средняя стоимость новой машины в столице остается самой высокой по стране — 4,61 млн рублей.

Для сравнения: средняя цена автомобиля с пробегом сегодня составляет порядка 2,08 млн рублей.

Россияне в августе активно скупали новые легковушки. Продажи подскочили на 35% в годовом выражении, до 146,4 тыс. машин. Объемы выдачи автокредитов держатся на рекордных уровнях.

Ранее стало известно, как россияне относятся к каршерингу.

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