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Путин поставил точку в вопросе ставок по дальневосточной и арктической ипотекам

Путин: дальневосточная и арктическая ипотеки должны быть сохранены по ставке 2%

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ставки по дальневосточной и арктической ипотекам следует оставить на уровне 2%, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем, предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в 2% годовых», — сказал президент в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

Кроме того, Путин поручил задним числом, с 1 июля, повысить до 1 млн рублей денежные выплаты на погашение ипотечных кредитов многодетным семьям в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. Аналогичную меру предлагается ввести и для других регионов РФ с низкими показателями рождаемости.

До этого Путин призвал сократить очереди на границе. Время досмотра грузовиков на Дальнем Востоке должно занимать не более 10 минут, отметил президент.

Ранее Путин рассказал о реализации проекта, большего чем в СССР.

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