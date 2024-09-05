Путин заявил о необходимости сократить очереди на границе

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ-2024 заявил о необходимости сократить очереди на границе.

По его словам, время досмотра грузовиков на Дальнем Востоке не должно превышать 10 минут.

Также глава государства заявил, что дальневосточные регионы России дают прямой выход на растущие перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Путин участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: вчера он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

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