Пленарное заседание ВЭФ-2024 началось во Владивостоке

Пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) началось во Владивостоке при участии президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер традиционно начал выступать на пленарной сессии. В этом году вместе с ним в мероприятии участвуют премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Днем ранее Путин провел встречи с обоими гостями форума во Владивостоке.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова стала модератором пленарной сессии ВЭФ-2024. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин активно готовился к Восточному экономическому форуму.

Ранее на ВЭФ торжественно открыли выставку «Улица Дальнего Востока» и «Дом сокола».