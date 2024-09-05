Wildberries скоро станет площадкой для продавцов услуг

Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг, заявила глава компании Татьяна Бакальчук, выступая на сессии Восточного экономического форума «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов». Об этом сообщает РИА Новости.

Бакальчук подчеркнула, что Wildberries никогда не называла себя маркетплейсом. Она отметила, что когда компания была относительно небольшой, ей не нравилось это слово, так как маркетплейсом является некая витрина, на которой представлены товары и услуги. Через некоторое время Wildberries стала в какой-то степени маркетплейсом, потому что стала предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров. Бакальчук уточнила, что пока — только товаров, но скоро появятся и услуги.

До этого сообщалось, что Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг Forbes 20 богатейших женщин России за 2024 год. Капитал предпринимательницы оценили в $5,5 млрд.

Ранее юрист оценил риски банкротства Wildberries.