Аэрофлот заключил соглашение о сотрудничестве с центром «Амурский тигр»

«Аэрофлот» и центр «Амурский тигр» займутся совместной работой над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра. Соглашение об этом было заключено на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба российского авиаперевозчика.

Соглашение предполагает, что «Аэрофлот» продолжит авиационную транспортировку хищников, перемещаемых в рамках программы по сохранению амурского тигра в неволе. Также авиакомпания займется доставкой ветеринарных препаратов для срочной помощи тиграм, проходящим лечение в центрах реабилитации.

Кроме того, стороны планируют повышать экологическую грамотность населения, проводя совместные мероприятия. Также соглашение предполагает популяризацию образа амурского тигра как одного из природных символов России и деятельности государства по сохранению редкого вида кошачьих.

Как подчеркнул гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, «Аэрофлот» — компания, которая традиционно уделяет пристальное внимание ESG-аспектам.

«Мы всегда с большим энтузиазмом реализуем совместные проекты с центром «Амурский тигр» и приветствуем развитие нашего сотрудничества. Поддержка, которую мы оказываем сегодня, — это наш вклад в будущее уникальной дальневосточной природы, в ее сохранение для новых поколений россиян», — добавил он.

Отмечается, что «Аэрофлот» сотрудничает с центром «Амурский тигр» на протяжении нескольких лет. Авиакомпания безвозмездно перевозит хищников с Дальнего Востока в европейскую часть страны для реабилитации и проживания в условиях неволи. За последние 5 лет с Дальнего Востока было доставлено 12 тигров.

«В идеальном мире все тигры всегда живут в дикой природе, им никогда не требуется помощь со стороны людей и нет необходимости искать им новые «места жительства» в условиях неволи». В реальном же мире может случиться разное, к счастью, есть неравнодушные люди и компании, готовые прийти на помощь», — отметил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.