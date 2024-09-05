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Эксперт рассказал, куда выгодно вложить миллион рублей

Экономист Лобода: 1 млн рублей выгодно положить на вклад

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Depositphotos

Если у человека есть 1 млн рублей, эту сумму оптимально разместить на вкладе (под 18-22% годовых). Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, максимальная сумма, которую можно положить на один вклад в одном банке, не установлена законом. Как уточнил экономист, россияне кладут в один банк на один или даже на несколько вкладов сумму, не превышающую 1,4 млн рублей (максимальная сумма страхового возмещения при отзыве у кредитной организации лицензии).

Лобода уточнил, что есть ограничения на снятия денег с вкладов до истечения срока депозита. Экономист подчеркнул, что ограничения касаются тех вкладов, по которым предлагаются высокие процентные ставки. В редких случаях банки разрешают снимать только проценты, при условии их ежемесячного начисления, заключил Лобода.

«1 млн рублей лучше разместить на вкладе в надежном банке под высокий процент на срок от полугода до одного года. Если у вас есть более высокая сумма, целесообразно распределить ее между разными финансовыми инструментами – например, 1 млн рублей положить в банк на депозит, а остальное — разместить в дивидендные акции, то есть акции надежных компаний, которые платят высокие дивиденды (процент с прибыли — прим. ред.), или в акции и золото. В этом году на золоте тоже можно хорошо заработать», — посоветовал экономист.

Российские банки активно повышали ставки по вкладам с 2023 года, вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ (сейчас она равна 18%).

Ранее аналитик допустил повышение ключевой ставки в сентябре.

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