В Минпромторге заявили о необходимости создания платформы для трансграничных платежей

Необходимо активно проработать вопросы создания независимой платформы для проведения трансграничных расчетов, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на сессии «Кооперация в большой Евразии: опыт развития производственных цепочек ЕАЭС, ШОС, БРИКС» в рамках Восточного экономического форума.

Он отметил, что такая работа уже проводится в рамках БРИКС.

«Нужно понимать, что абсолютно все субъекты предпринимательства во всех странах - членах тех объединений, которые мы сегодня обсуждаем, они в этом заинтересованы, потому что это обеспечит независимость торговых сделок», — сказал он.

Также Чекушов добавил, что необходимо синхронизировать базу экономических объединений. По его словам, таким образом участники рынка смогут одинаково проводить финансовые операции.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.