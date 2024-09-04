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В Минпромторге заявили о необходимости создания платформы для трансграничных платежей

Роман Чекушов: необходимо обеспечить независимость торговых сделок

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Unsplash

Необходимо активно проработать вопросы создания независимой платформы для проведения трансграничных расчетов, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на сессии «Кооперация в большой Евразии: опыт развития производственных цепочек ЕАЭС, ШОС, БРИКС» в рамках Восточного экономического форума.

Он отметил, что такая работа уже проводится в рамках БРИКС.

«Нужно понимать, что абсолютно все субъекты предпринимательства во всех странах - членах тех объединений, которые мы сегодня обсуждаем, они в этом заинтересованы, потому что это обеспечит независимость торговых сделок», — сказал он.

Также Чекушов добавил, что необходимо синхронизировать базу экономических объединений. По его словам, таким образом участники рынка смогут одинаково проводить финансовые операции.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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