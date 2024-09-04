Глава Торгово-промышленной палаты рассказал о развитии сотрудничества со странами АСЕАН

Торговые отношения между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) активно развиваются, за прошлый год оборот вырос на 14,5% до $22 млрд. Об этом в рамках бизнес-диалога Россия — АСЕАН на ВЭФ-2024 сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Он отметил, что АСЕАН — это 672 млн жителей.

«Это огромный рынок: если брать совокупность экономик, то это пятая по величине экономика в мире, третий в мире партнер по инвестициям. Это перспективный рынок, который на сегодняшний день уже сложился и который динамично развивается», — сказал Катырин.

Глава ТПП сообщил, что в ближайшее время предстоит работа над созданием нового плана взаимодействия.

Он напомнил, что на третьем саммите Россия — АСЕАН в 2018 году было принято решение о повышении российско-асеановского партнерства до стратегического уровня.

По итогам четвертого саммита в 2021 году был утвержден комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН.

«План, который был утвержден, рассчитан на 2021-2025 годы. Сегодня, конечно, мы должны делать заделы в расчете на будущее, создавать предпосылки такого нового плана, который будет работать с 2025 года и дальше», — добавил Сергей Катырин.

В то же время глава ТПП России обратил внимание на вызовы для развития деловых отношений России с зарубежными партнерами, в том числе проблемы логистики и взаиморасчетов.

«Наш интерес заключается в том, чтобы у наших партнеров, где бы они ни были, не было никаких проблем с тем, что они взаимодействуют с Россией. Необходимо искать пути решения», — заключил Сергей Катырин.