Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В кабмине назвали стоимость модернизации Восточного полигона железных дорог

Трутнев: модернизация Восточного полигона железных дорог стоит 3,7 трлн рублей

close
Фонд «Росконгресс»

Работы по модернизации Восточного полигона железных дорог обойдутся в 3,7 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ-2024, передает РИА Новости.

«Изменившаяся международная обстановка сформировала как новые вызовы, так и новые возможности для развития Дальнего Востока. Прежде всего для развития Дальнего Востока и всей нашей страны большое значение имеет развитие Восточного полигона железных дорог», — сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что модернизация полигона внесет большой вклад в развитие Дальнего Востока.

В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин назвал развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) приоритетом, подтвердив, что провозные мощности двух магистралей намерены нарастить до 270 млн тонн по итогам 2032 года.

Ранее Путин назвал одну из главных задач для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами