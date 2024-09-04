В кабмине назвали стоимость модернизации Восточного полигона железных дорог

Работы по модернизации Восточного полигона железных дорог обойдутся в 3,7 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ-2024, передает РИА Новости.

«Изменившаяся международная обстановка сформировала как новые вызовы, так и новые возможности для развития Дальнего Востока. Прежде всего для развития Дальнего Востока и всей нашей страны большое значение имеет развитие Восточного полигона железных дорог», — сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что модернизация полигона внесет большой вклад в развитие Дальнего Востока.

В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин назвал развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) приоритетом, подтвердив, что провозные мощности двух магистралей намерены нарастить до 270 млн тонн по итогам 2032 года.

Ранее Путин назвал одну из главных задач для России.