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Путин пообещал обсудить сокращение проверок бизнеса

Путин заявил, что обсудит сокращение проверок бизнеса с Генпрокуратурой

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Контроль над деятельностью бизнеса не может быть самоцелью для государства, и проверки в отношении предпринимателей следует, по возможности, сокращать, заявил президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума. Его цитирует РИА Новости.

«Обязательно обсудим это (сокращение проверок бизнеса — Прим. ред.) с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель – это развитие», — подчеркнул российский лидер.

До этого сообщалось, что по итогам первого полугодия 2024 года налоговые проверки привели к начислению дополнительных 207 млрд рублей налогов и штрафов предпринимателям. Почти три четверти начисленных налогов приходится на выездные проверки — 153 млрд рублей. Еще 54 млрд рублей налогов и штрафов начислено по итогам камеральных проверок.

Отмечается, что в 2023 году объем доначислений по налогам составил 221 млрд рублей, а в 2022-м — 388 млрд. Спад их объема объясняется снижением числа выездных проверок и налоговой амнистией.

Ранее сообщалось, что в федеральный бюджет за пять месяцев 2024 года поступило 2,4 млрд рублей от штрафов за налоговые правонарушения бизнеса и граждан, что на 71% больше, чем годом ранее.

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