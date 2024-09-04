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Минфин нарастит покупки валюты и золота в семь раз

Минфин РФ в сентябре увеличит закупки валюты и золота в семь раз

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин РФ с 6 сентября по 4 октября нарастит объемы покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 8,2 млрд рублей в день. Это в семь раз больше показателя предыдущего периода. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Всего в сентябре — начале октября Минфин планирует направить на покупку золота и валюты 172,9 млрд рублей.

Для сравнения: с 7 августа по 5 сентября министерство потратило на эти цели суммарно 24,65 млрд рублей, или 1,12 млрд рублей в сутки.

Ожидаемый объем дополнительных доходов бюджета РФ от продажи нефти и газа в сентябре составляет 162 млрд рублей.

До этого в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) оценили накопленный эффект для российского бюджета от сделки ОПЕК+. Выяснилось, что он уже превысил €350 млрд. Сумма значительно превышает заблокированные Западом российские резервы, отметили в РФПИ.

Ранее ЦБ раскрыл данные по международным резервам РФ.

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