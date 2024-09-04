Суд вновь оставил блогера Шабутдинова в СИЗО

Московский городской суд отклонил жалобы защиты блогера Аяза Шабутдинова на очередное продление ему срока содержания под стражей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Таганского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — приводит слова судьи корреспондент агентства.

13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года. Тогда во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться от следствия.

4 ноября прошлого года Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину.

13 августа следствие возбудило 22 новых уголовных дела, связанных с Шабутдиновым. Однако, как уточнили в суде, пока они не связаны с основным делом блогера.

Ранее стало известно, что Шабутдинов питается блюдами из ресторана, а не бесплатной пищей в СИЗО.