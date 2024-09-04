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Путин остался недоволен товарооборотом России и Малайзии

Путин: потенциал торговли России и Малайзии гораздо выше нынешних $3,5 млрд

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Объем двусторонней торговли России и Малайзии может быть заметно больше текущих показателей, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром азиатской страны Анваром Ибрагимом. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня оно (сотрудничество — «Газета.Ru») где-то на уровне $3,5 млрд, но, конечно, это не может нас удовлетворять, поскольку возможности у нас достаточно большие с обеих сторон», — сказал российский президент.

Ранее Путин также призвал устранить препятствия в торговле России и Сербии и восстановить объемы товарооборота между странами. В ходе разговора с сербским вице-премьером Александаром Вулином президент РФ предложил провести межправкомиссию для более детального рассмотрения проблемы и поиска решения.

До этого сообщалось, что доля азиатских стран во внешней торговле России достигла 66%.

Ранее в турецких банках участились случаи «выдавливания» поставщиков товаров в РФ.

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