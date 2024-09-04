Турецкие банки стали еще строже к местным поставщикам товаров в Россию

Турецкие банки ужесточили контроль за местными поставщиками, торгующими с Россией, отметил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Его слова приводит РИА Новости.

«В турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Активно выявляются такие клиенты и им блокируются переводы либо вовсе закрываются счета», — рассказал дипломат.

При этом Посольство и Торгпредство продолжают оказывать помощь российским компаниям в рамках своих полномочий, добавил Ерхов.

До этого в Турции подтвердили сохранение проблем с банковскими переводами в Россию. Трудности с расчетами остаются, несмотря на попытки двух сторон урегулировать ситуацию.

На днях Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. Зачем стране НАТО вступать в альянс — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько турецких брендов одежды пришли в Россию за три года.