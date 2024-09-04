Риелтор предрек падение цен на новостройки на 15–20% к 2025 году

Спрос на новостройки в России сократился с июля на 70% на фоне отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 18%. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Согласно его прогнозам, падение спроса приведет к снижению цен на первичном рынке жилья на 15-20%. Некоторые девелоперы уже предлагают скидки в размере 15-20%, указал эксперт.

«Какая-то часть людей переориентировалась на вторичный рынок жилья, благодаря чему он немного оживился. Серьезного роста спроса ожидать не приходится, поскольку ключевая ставка остается высокой. При этом повышения цен на квартиры в России точно не будет», — сказал Апрелев.

Если ЦБ РФ не снизит ключевую ставку, тренд на сокращение спроса сохранится, заключил он.

Газета «Известия» до этого сообщила, что стоимость жилья на первичном рынке в крупнейших городах России продолжила расти. По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в новостройках достигла нового исторического максимума — 133,22 тыс. руб.

Как отмечают представители федеральной компании «Этажи», значительнее всего стоимость квадратного метра выросла в Краснодаре (+4,6%), Челябинске (+3,5%) и Перми (+2,1%). В Москве рост составил 1,2%. При этом в двух городах-миллионниках цены снизились: в Уфе — на 0,7%, в Ростове-на-Дону — на 0,5%.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы купить строящуюся квартиру.