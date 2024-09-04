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Профессор объяснил, как возродить российский автопром

Профессор Онищенко: России следует разработать автомобиль с нуля

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Анар Мовсумов/РИА «Новости»

Доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Онищенко в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, как вывести российский автопром на принципиально новый уровень. По его мнению, необходимо заняться разработкой автомобиля с нуля, чтобы усилить отечественную инженерную школу.

«Но в любом случае нужно объединяться и смотреть, перенимать опыт, в том числе и Китая. Потому что там смогли за 20 лет отстроить свой автопром, который сейчас очень успешно развивается», — отметил Онищенко.

Эксперт также коснулся проблемы дефицита квалифицированных кадров в России. Он подчеркнул, что специалисту нужны не только деньги, но и смыслы. В качестве примера он привел первые годы после Великой Отечественной войны, когда в кратчайшие сроки создавались целые отрасли экономики.

«Был общий образ будущего. И люди, которые принимали активное участие в этом развитии, понимали, что, может быть, не они, но их дети будут жить уже в светлом будущем», — заключил профессор.

До этого «АвтоВАЗ» заявил о сложностях с поставками комплектующих из Китая, возникших на фоне задержек по срокам платежей во взаиморасчетах. При этом в компании отметили, что «сотрудничество есть», а «Китай, в отличие от Казахстана и Узбекистана, как-то более прагматичен».

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов также говорил о нехватке простейших комплектующих, из-за отсутствия которых завод вынужден накапливать неукомплектованные автомобили на территории и в дальнейшем оснащать их недостающими компонентами.

Ранее «АвтоВАЗ» призвали стать самостоятельным и взрослым предприятием.

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