Найдена нелепая ошибка в разрешении на продажу северокорейского пива в России

Пиво, обозначенное в документах Росаккредитации как северокорейское, оказалось китайским. Об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на представителя компании-поставщика «Востокбиртрейд» (ВБТ).

Оказалось, что обозначение КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика — появилось в документах случайно. На самом деле речь шла о КНР — Китайской Народной Республике.

Кто допустил ошибку на данный момент неизвестно. Стороны обвиняют в технической неточности друг друга.

На момент публикации на сайте Росаккредитации в декларации на поставку пива от 19 июля 2024 года все еще была указана КНДР. В качестве производителя указана Heilongjiang Quanrun Beer Co, зарегистрированная в Северной Корее.

Новости о том, что в Россию впервые разрешили ввезти пиво из КНДР появились во вторник вечером.

Ранее сообщалось, что Финляндия рискует возглавить рейтинг самых пьющих стран Скандинавии.