В РФПИ допустили скорое снижение ключевой ставки

Центральный банк РФ в обозримой перспективе смягчит свою денежно-кредитную политику, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы уверены, что в среднесрочной перспективе ставка не должна быть выше, чем средняя рентабельность капитала российского бизнеса», — сказал он.

Слишком высокая ключевая ставка может негативно влиять на поток инвестиций, подчеркнул Дмитриев. Стране необходимы вложения для дальнейшего развития, напомнил эксперт.

Сейчас ключевая ставка в России составляет 18% годовых. В июле Центробанк повысил ее разом на 200 базисных пунктов после того, как она семь месяцев держалась на отметке 16% годовых. Следующее заседание регулятора по ставке назначено на 13 сентября. Аналитики допускают повышение ставки до 20%.

Ранее Дмитриев оценил накопленный эффект от сделки ОПЕК+ для России.