В РФПИ оценили накопленный эффект от сделки ОПЕК+ для России

Накопленный эффект для российского бюджета от сделки ОПЕК+ уже превысил €350 млрд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его цитирует ТАСС.

«Это гораздо выше, чем те резервы, которые арестованы, соответственно, российские», — подчеркнул он.

Утром в среду цена октябрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 13 декабря 2023 года.

До этого трейдеры разошлись во мнениях о планах ОПЕК+ на четвертый квартал. 12 из 23 опрошенных Bloomberg экспертов полагают, что ОПЕК+, как и планировалось, добавит 543 тыс. баррелей в сутки в октябре в рамках постепенного восстановления объемов, сокращенных с конца 2022 года. Остальные аналитики считают, что картель отложит повышение из-за ливийского кризиса.

Ранее эксперт предсказал, когда будет пик мирового спроса на нефть.