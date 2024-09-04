В Сбере не ожидают снижения ключевой ставки

Ключевая ставка напрямую зависит от темпов инфляции. Сейчас резкого снижения инфляции нет, поэтому вряд ли Центробанк снизит ключевую ставку, рассказал журналистам на полях Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Речь идет о том, что Банк России либо оставит ключевую ставку без изменений, либо повысит ее — в нашем понимании так. Вероятность 50 на 50. Дело в том, что чем быстрее повысится ставка, чем быстрее начнет замедляться инфляция, но тем больше будет негативный эффект для роста экономики в пике. Однако потом ускорится положительное движение», — отметил он.

И наоборот, если долго держать ставку, то, с одной стороны, не будет такого резкого влияния на рост производства и ВВП, но с другой, этот процесс просто будет растянут во времени, пояснил Ведяхин.

«Поэтому я думаю, что коллеги выбирают либо вариант резко вверх, а потом резко вниз, либо, условно говоря, без изменений», — заключил зампред Сбера.