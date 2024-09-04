«Роснефть» поддержит развитие промышленности Хабаровского края

«Роснефть» и правительство Хабаровского края подписали долгосрочное соглашение, в рамках которого компания поможет развивать промышленные, финансовые и социальные программы в регионе с целью повышения уровня жизни в регионе, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Компания «Роснефть» также планирует расширить сотрудничество с предприятиями региона.

В рамках соглашения «Роснефть» и правительство региона будут совместно разрабатывать проекты в области охраны окружающей среды и образования.

Соглашение подписано в рамках IX Восточного экономического форума.