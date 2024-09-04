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«Роснефть» и «РусГидро» будут развивать зарядную инфраструктуру на АЗС

На АЗС «Роснефти» появится больше зарядных станций для электромобилей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Роснефть» и «РусГидро» заключили соглашение, в рамках которого на АЗС компании в регионах России будут размещать зарядные станции для электромобилей, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Также компании будут совместно строить АЗС и зарядные комплексы на платных автомобильных дорогах.

Соглашение подписано в рамках IX Восточного экономического форума.

На сегодняшний день на АЗС «Роснефти» работают 80 электрозарядных станций. Большинство из них поддерживают функцию быстрой зарядки, благодаря которой батарею электромобиля можно зарядить до 80% за 20 минут.

В компании отметили, что все зарядные станции будут соответствовать современным стандартам.

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