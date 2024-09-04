Магнитогорский металлургический комбинат нарастит инвестиции в экологию

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в этом году вложит в охрану окружающей среды более 20,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Зеленые» инвестиции заложены в экологическую программу ММК.

Основным инструментом природоохранной деятельности станет модернизация коксохимического производства, где «рождается» бездымное топливо, используемое металлургами для изготовления чугуна в доменной печи.

В этом году на предприятии уже запущен комплекс новой коксовой батареи. В результате, из эксплуатации выведут пять устаревших батарей, что повлечет снижение выбросов более чем 11,3 тыс. тонн в год, в том числе на 4,6 тонн в текущем году.

Инвестиции Группы ММК по этому направлению за год превысят 5,8 млрд рублей.

Другая задача экологической стратегии — это защита атмосферного воздуха во всех ключевых переделах комбината.

Везде, где идет процесс получения или переработки металла, на предприятии установят системы пылеподавления.

На повестке и цифровизация контроля за промышленными выбросами — автоматизация 22 источников выбросов. В 50 «атмосферных» мероприятий ММК вложит более 11,4 млрд рублей.

В компании отметили, что результат ощутят не только сотрудники. Комплексный Индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска снизится до 5,3 единиц (5 единиц соответствует понятию «Чистый город»).

Улучшение экологии также послужат переработка отходов производства, рекультивации земель и благоустройство территорий. Например, для восстановления ландшафта и озеленения территорий в этому году на территории ММК и в самом Магнитогорске высадят около 2,2 тыс. деревьев и кустарников.

Параллельно предприятие снижает водопотребление в цехах и продолжает зарыбление Магнитогорского водохранилища. В общей сложности на решение этих задач ММК направит 2,5 млрд рублей.

Инвестиции ММК в экологию в этому году превысят аналогичные затраты 2023 года.

На комбинате отметили, что соблюдение принципов устойчивого развития (ESG) — критерий, влияющий на имидж компаний, а для профильных молодых и опытных специалистов — немаловажный фактор при выборе места работы.