Туристические автобусы Sollers начали собирать во Владивостоке

Серийный выпуск туристических автобусов Sollers SA9 и междугородних автобусов Sollers SA6 запустили на заводе во Владивостоке, продажи планируют начать в декабре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» организовала тестовые и сборочные линии. В год на этой площадке планируют выпускать до 1,5 тыс. автобусов в год.

Туристический Sollers SA9 вмещает до 51 человека, его длина составляет 12 метров. Он оснащен комплексом электронных систем безопасности, системой камер обзора снаружи и внутри, комфортными пассажирскими креслами с регулировкой наклона спинки, USB-портами для подзарядки мобильных устройств. Предусмотрена также возможность установки холодильников и санузла.

Междугородние автобусы Sollers SA6 имеет такую же длину и вместимость. Он будет выпускаться в двух опциях — одна из них пассажировместимостью до 35 человек. В салонах этих автобусов предусмотрены комфортабельные сидения с регулируемым наклоном спинок, а также климатическая система с кондиционером.

До этого сообщалось, что коммунальные службы планируют пересадить с «буханок» на Sollers Argo.

Ранее стало известно, когда начнется выпуск пикапов Sollers ST8.