Энергостратегию России до 2050 года пообещали представить к концу года

Министерство энергетики России представит энергетическую стратегию страны до 2050 года до конца текущего года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Цивилев в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Мы все должны доделать до конца года, должны пройти этапы общественного обсуждения. Надеюсь, что нам поступит много предложений, критики, это тоже полезно, если критика направлена на развитие и подчеркивает те моменты, на которые мы пока не обратили свое внимание», — сказал министр.

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил ускорить и как можно скорее закончить работу по подготовке энергетической стратегии России. Глава государства напоминал, что поручение кабинету министров по разработке и утверждению долгосрочной энергостратегии было отдано уже два года назад. Он добавил, что несколько приоритетных целей для топливно-энергетического комплекса уже обговорены и согласованы.

Ранее в Кремле объяснили, чем вызвано уточнение ядерной доктрины России.