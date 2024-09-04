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Эксперт объяснил, почему в новых российских регионах в ходу наличные

«Росинкас»: сейчас 70% расчетов в новых регионах России идет наличными

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Depositphotos

В новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — сейчас 70% расчетов идет с помощью наличных. Об этом «Газете.Ru» сказал президент объединения «Росинкас» Василий Медведев. По его словам, расчеты наличными – самые простые и доступные всем людям.

Медведев пояснил, что для расчетов наличными, в отличие от безналичных операций, не нужны интернет, телефон и карта. Есть люди, которые предпочитают наличные по состоянию здоровья, религиозным соображениям, с точки зрения экономии – с наличными труднее расставаться, уточнил глава объединения. Кроме того, энергетическая инфраструктура должна работать бесперебойно, и российские банки только начали выходить в новые регионы, заключил эксперт. Он добавил, что сегодня риск потерять деньги выше при пользовании интернет-платежей, а не наличных. Медведев сослался на данные Генпрокуратуры, по которым более 35% преступлений в России приходится на киберпреступления, так или иначе связанные с безналичными платежами.

Но новые регионы достигнут общероссийских показателей по платежам с помощью карт через два-три года, счел эксперт. По его словам, государство должно обеспечить всем гражданам равный доступ к платежной инфраструктуре, а для этого на территории всей страны должна быть инфраструктура налично-денежного обращения.

«83,4% платежей в РФ – безналичные, следует из статистики ЦБ. Новые регионы очень быстро придут к этому. У банков, которые активно разворачивают там свои территориальные сети, есть отлаженные системы платежей и технологии. Во-вторых, потребители финансовых услуг должны быть грамотными и иметь опыт взаимодействия с финансовыми институтами. В новых регионах у людей сравнительно высокий уровень образования и есть определенный клиентский опыт», — сказал Медведев.

До этого сообщалось , что долги россиян по кредиткам приблизились к рекорду.

Ранее стало известно, сколько россиян закажут детям-школьникам банковские карты.

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