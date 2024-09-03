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Россиян предупредили о скором подорожании электроники и бытовой техники

«Ъ»: цены на электронику и бытовую технику могут скоро подскочить до 20%

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

В ближайшие пару месяцев стоимость электроники и бытовой техники в России может резко вырасти, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Так, ноутбуки и холодильники могут подорожать вплоть до 20%, предупреждают эксперты. Всему виной нарастающие проблемы с международными расчетами и логистикой, пояснили.

Ожидается, что сильнее всего подскочат цены на западные товары. Продукция из Китая тоже подорожает, однако менее заметно.

До конца сентября электроника и бытовая техника еще будут продаваться по прежним ценам — российские торговые сети по предложению ФАС добровольно заморозили цены на эти товары.

До этого в России зафиксировали резкий рост продаж умных колонок. По итогам первого полугодия спрос на них взлетел на 41%. Всего за шесть месяцев россияне приобрели порядка 2,4 млн устройств.

Ранее эксперт назвал сроки решения проблемы с международными расчетами.

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